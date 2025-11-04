Os Boston Celtics, com o português Neemias Queta em campo, perderam na noite de segunda-feira por 105-103, na receção aos Utah Jazz, em mais um jogo da fase regular da liga norte-americana de basquetebol.

Neemias Queta jogou 26 minutos e 12 segundos, tendo feito nove pontos, oito ressaltos e uma assistência. Isto num jogo que acabou decidido com um lançamento de Jusuf Nurkic no último segundo, a favor dos Jazz, quando havia empate a 103 pontos no marcador.

O jogo até começou bem para os Celtics, que chegaram a um parcial de 10-0 a abrir e foram para o intervalo precisamente com uma vantagem de dez pontos (46-36). Porém, os Jazz conseguiram dar a volta, sobretudo com a atuação no terceiro período: 25-21, 21-15, 26-38 e 31-31 foram os parciais do encontro.

Jaylen Brown (Celtics), com 36 pontos, dois ressaltos e quatro assistências, foi o melhor marcador do jogo. Do lado dos Jazz, destaque para a atuação de Keyonte George, que fez 31 pontos, além de cinco ressaltos e quatro assistências.

O final de jogo de loucos no Celtics-Jazz:

Restantes resultados da noite:

Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves, 109-125

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, 115-117

New York Knicks-Washington Wizards, 119-102

Houston Rockets-Dallas Mavericks, 110-102

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons, 106-114

Denver Nuggets-Sacramento Kings, 130-124

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers, 115-123

Los Angeles Clippers-Miami Heat, 119-120