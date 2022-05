Os Boston Celtics venceram os Heat em Miami na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal) por 93-80 e estão a uma vitória da grande final da liga norte-americana de basquetebol (NBA) desta época.

Depois de maiores desequilíbrios no marcador nos quatro jogos anteriores, que ditaram duas vitórias para cada lado, o jogo cinco foi bem mais equilibrado, terminando com 19-17 para os Miami Heat – que não contaram com Tyler Herro – no final do primeiro período e com 42-37 para a equipa comandada por Erik Spoelstra ao intervalo. Nunca, na primeira parte, houve uma diferença igual ou superior a dez pontos.

Foi no terceiro período que os Celtics conseguiram o maior desequilíbrio, com um parcial de 16-32 que lhes valeu a maior diferença no encontro até então, um 58-69.

A fase inicial do quarto e último período permitiu aos Celtics cavar uma diferença que chegou a ser de 23 pontos (60-83) e foi gerida até final para o 80-93 no marcador.

Jaylen Brown e Jayson Tatum, respetivamente com 25 e 22 pontos, foram os melhores marcadores do jogo e dos Boston Celtics. Do lado dos Heat, Bam Adebayo (18) e Gabe Vincent (15) foram os que mais pontuaram.

O jogo seis, que pode valer o apuramento dos Celtics para a final da NBA, ou então um 3-3 que arraste decisões para o jogo sete, é na madrugada de sábado (01h30).