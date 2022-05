Depois da derrota no jogo três, o primeiro em casa, os Boston Celtics responderam da melhor forma e venceram os Miami Heat no TD Garden por 102-82, empatando novamente a final da conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

A equipa de Ime Udoka saltou cedo para uma vantagem de 26-4, com Miami a desperdiçar 15 dos seus primeiros 16 lançamentos, num jogo que chegou com 29-11 ao final do primeiro período. No início do segundo período, a diferença ainda baixou até aos 15 pontos, mas os Celtics foram para o descanso com 24 pontos à maior (57-33).

A vantagem nunca esteve em causa depois de um primeiro período altamente desequilibrado e a final está agora num 2-2 que obriga, no mínimo, a que haja jogo seis para decidir um dos finalistas da grande final da NBA.

Jayson Tatum, com 31 pontos, foi o melhor marcador do encontro, catapultando os Celtics para a disputa total na final de conferência, depois de um terceiro jogo não tão bem conseguido da equipa. Victor Oladipo, com 23 pontos, foi o melhor do lado dos Heat.

Na madrugada de quinta-feira às 01h30 (hora de Portugal Continental), os Miami Heat voltam a casa, recebendo os Celtics num jogo cinco que pode ser determinante.