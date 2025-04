Os Boston Celtics voltaram a vencer os Orlando Magic no TD Garden (109-100), na última madrugada, num jogo da primeira ronda dos play-offs da NBA, em que Neemias Queta voltou a não ser utilizado.

Os campeões em título contaram com Jaylen Brown em grande nível para fazer o 2-0 diante do conjunto da Florida. Sem o lesionado Jayson Tatum, Brown brilhou com 36 pontos, com 12 lançamentos de campo marcados em 19 tentados, dez ressaltos e cinco assistências.

Nos anfitriões destacaram-se ainda Kristaps Porzingis, com 20 pontos e dez ressaltos, e Derrick White, com 17 pontos, seis ressaltos e cinco assistências.

Com 32 pontos, nove ressaltos e sete assistências, Paulo Banchero foi o melhor dos Magic. Franz Wagner também esteve em destaque, ao somar 25 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências.

Os Cleveland Cavaliers aumentaram a vantagem para 2-0 diante dos Miami Heat, ao vencerem novamente em casa, desta vez por 121-112.

Donovan Mitchell anotou 30 pontos e foi o grande destaque da equipa da casa, enquanto Tyler Herro liderou os forasteiros, com 33.

No outro jogo de quarta-feira, a Oeste, os Houston Rockets, que tinham perdido o primeiro jogo em casa, venceram o segundo (109-94), e empataram a eliminatória, frente os Golden State Warriors.

Jalen Green chegou aos 38 pontos e contou ainda com a preciosa ajuda de Alperen Sengun, autor de 17 pontos, 16 ressaltos e sete assistências.