Os Dallas Mavericks garantiram, na madrugada desta segunda-feira (noite de domingo nos Estados Unidos) um lugar na final da conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem o sétimo e decisivo jogo contra os Suns, em Phoenix (90-123).

O esloveno Luka Doncic emergiu na grande decisão, no Footprint Center, ao anotar 35 dos pontos dos Mavericks, com Spencer Dinwiddie a estar também em destaque, com 30 pontos. Jalen Brunson teve o terceiro melhor registo de pontos (24) do jogo e o melhor dos Suns foi Cameron Jonson, com 12 pontos. Devin Booker, uma das grandes figuras da equipa, fez 11 e Chris Paul dez.

Os Mavericks, campeões da NBA em 2011, voltam assim à final de conferência 11 anos depois da última vez e contrariam o que tinha sido a tendência neste duelo da meia-final de conferência: nos seis jogos anteriores, tinha prevalecido o fator casa.

Na final de conferência, os Mavericks defrontam os Golden State Warriors, que deixaram pelo caminho os Memphis Grizzlies.

A outra final de conferência, a Este, ficou fechada horas antes, na noite de domingo, com os Boston Celtics a eliminarem os atuais campeões, os Milwaukee Bucks, para defrontar os Miami Heat.

Desta forma, os finalistas da grande final da NBA de 2021 estão já fora de cena.

As finais da NBA começam a Este, na madrugada de quarta-feira, dia 18, com os Heat a receberem os Celtics (01h30). Na madrugada de quinta-feira, dia 19, há o jogo um entre Warriors e Mavericks (02h00).

