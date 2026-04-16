Luka Doncic (Los Angeles Lakers) e Cade Cunningham (Detroit Pistons) estão aptos para os prémios individuas da presente temporada, confirmou esta quinta-feira a NBA.

Os bases estavam a apenas um jogo do limite estabelecido pela liga norte-americana para serem elegíveis para os prémios. Porém, após recursos apresentados, os jogadores passaram a estar aptos.

A nova regra da NBA, recorde-se, obriga a que os jogadores façam no mínimo 65 jogos dos 82 da fase regular para estarem aptos para os prémios individuais: melhor jogador (MVP), melhor defesa (DPOY), jogador mais evoluído (MIP) e sexto homem (6MOY). Este mínimo de jogos serve também para poder entrar em alguma das três All NBA Teams ou alguma das duas All Defensive Teams.

No caso de Doncic, os Lakers apresentaram os recursos dado que o esloveno faltou a dois jogos da fase regular para assistir ao nascimento da filha. Já Cunningham, que ficou também a um jogo, falhou 12 jogos devido a um pulmão colapsado.

Assim, estas duas estrelas – que estiveram em grande destaque na temporada – podem ser premiados. Este tipo de premiações, recorde-se, mexe com os ordenados dos jogadores. Ser eleito para uma All NBA Team, por exemplo, permite negociar um contrato mais favorável financeiramente.

Cunningham, apesar de liderar os Pistons ao 1.º lugar da Conferência Este, não consta nos favoritos para vencer o prémio de MVP. Porém, é bastante expectável que seja eleito para alguma All NBA Team.

Já Luka Doncic pode, pelo menos, ambicionar chegar aos três mais votados de MVP, sendo também peça provável de alguma All NBA Team.

Ainda dentro deste tipo de recursos, os Minnesota Timberwolves tentaram, também, recorrer pelo caso de Anthony Edwards, que fez apenas 60 jogos. Mas esse recurso foi negado.