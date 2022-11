O basquetebolista esloveno Luka Doncic continua a dar provas de que pode fazer mais e melhor e, na madrugada desta terça-feira, acentuou um início de época histórico, ao fazer, pelo nono jogo consecutivo, mais de 30 pontos pelos Dallas Mavericks, na liga norte-americana (NBA).

Ao nono jogo dos Mavs, Doncic fez 36 pontos no triunfo da equipa de Dallas ante os Brooklyn Nets, por 96-94. O esloveno detém agora, de forma isolada, a segunda melhor marca da história da NBA num início de época quanto a jogos consecutivos com 30 ou mais pontos, superando os oito jogos de Wilt Chamberlain em 1959/60.

Curiosamente, é o mesmo Chamberlain que detém o recorde, quando, em 1962/63, fez 30 pontos ou mais em cada um dos primeiros 23 jogos da temporada.

Doncic leva uma sequência de nove jogos com 35, 32, 37, 41, 31, 44, 33, 35 e, agora, 36 pontos.

A exibição de Doncic, agora com 36 pontos:

Bucks sofrem a primeira derrota

Numa noite em que Stephen Curry foi destaque, com 47 pontos no triunfo dos Golden State Warriors ante os Sacramento Kings (116-113), os Milwaukee Bucks perderam o estatuto de única equipa só com vitórias na prova. Ao décimo jogo e após nove triunfos, os campeões de 2021 perderam por 117-98 frente aos Atlanta Hawks. Um desaire que, ainda assim, não retira a liderança aos Bucks na conferência Este.

Emocionante foi o final de jogo entre Heat e Blazers, com a equipa de Portland a vencer na visita aos de Miami por 107-110, com um triplo em cima da buzina, por Josh Hart, após uma arrancada de Damian Lillard, quando os Blazers tinham cerca de cinco segundos para o último ataque e para evitar o prolongamento.

Os Utah Jazz venceram os Los Angeles Lakers por 139-116 e continuam, ainda que à condição, líderes a Oeste.

A exibição de Curry, autor de 47 pontos na vitória dos Warriors: