NBA: duplo-duplo de Neemias Queta na vitória dos Boston Celtics
Português fez dez pontos e 15 ressaltos
O basquetebolista português Neemias Queta evidenciou-se na madrugada deste sábado em mais uma vitória dos Boston Celtics, que venceram os Sacramento Kings por 112-93, em jogo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).
Neemias Queta fez um duplo-duplo, o seu sétimo da época, com dez pontos e 15 ressaltos, além de duas assistências, em 28 minutos e 48 segundos de utilização.
Payton Pritchard, com 29 pontos, foi o melhor marcador do jogo e protagonista no triunfo da equipa de Boston.
Os Celtics ocupam o segundo lugar da Conferência Este, com 30 vitórias e 18 derrotas, só atrás dos Detroit Pistons (35 vitórias, 12 derrotas).
Jokic regressa e é decisivo
Entre os outros jogos da noite, destaque para o sérvio Nikola Jokic, que voltou a jogar, pela primeira vez desde 29 de dezembro. Regressado de lesão no joelho esquerdo, foi decisivo na vitória dos Denver Nuggets frente aos Los Angeles Clippers, por 122-109.
Com 31 pontos, Jokic foi o melhor marcador do jogo, tendo ainda feito 12 ressaltos e cinco assistências.
Restantes resultados da noite:
Washington Wizards-Los Angeles Lakers, 111-142
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies, 114-106
New York Knicks-Portland Trail Blazers, 127-97
Orlando Magic-Toronto Raptors, 130-12
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers, 126-113
Utah Jazz-Brooklyn Nets, 99-109
Golden State Warriors-Detroit Pistons, 124-131