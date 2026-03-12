NBA: Dwight Howard anuncia fim da carreira
Poste de 40 anos teve 18 épocas na liga norte-americana
Dwight Howard anunciou, esta quinta-feira, que vai retirar-se do basquetebol definitivamente. O poste de 40 anos, que se mostrou ao Mundo nos Orlando Magic, confirmou a decisão «complicada».
O norte-americano foi draftado pelos Orlando Magic com a primeira escolha do draft de 2004. Teve oito épocas seguidas em Orlando antes de rumar aos Los Angeles Lakers.
Na carreira representou também os Houston Rockets, os Atlanta Hawks, os Charlotte Hornets, os Washington Wizards e os Philadelphia 76ers. Em 2022 deixou a NBA, reforçando os Taoyuan Leopards do Taiwan, depois de 18 épocas na NBA.
A nível de carreira, Howard coleciona umas premiações invejáveis. Foi campeão da NBA em 2020 pelos Lakers. Foi três vezes considerado o melhor defesa da Liga. Foi oito vezes nomeado All-Star e All-NBA. Somou também cinco nomeações para a equipa All-Defensive e conquistou o Ouro Olímpico, pelos Estados Unidos, em 2008.
Dwight Howard, aos 40 anos, despede-se assim das quadras da NBA. Aquele que, outrora, foi conhecido como o «Super-Homem» de Orlando.