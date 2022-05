Os Memphis Grizzlies, privados de Ja Morant devido a uma contusão óssea no joelho direito, relançaram-se nas meias-finais de conferência da liga norte-americana de basquetebol (NBA), impedindo, no jogo cinco, a passagem dos Golden State Warriors à final, com um triunfo expressivo por 134-95 em Memphis.

Desmond Bane, Jaren Jackson e Tyus Jones, todos com 21 pontos cada, foram os melhores marcadores do jogo, evidenciando-se no triunfo dos Grizzlies, que assim reduziram a série para 3-2, obrigando a um jogo seis, no mínimo. Klay Thompson, com 19 pontos, foi o melhor dos Warriors nesse capítulo.

O resumo da vitória dos Grizzlies:

Na outra meia-final de conferência disputada na madrugada desta quinta-feira (noite de quarta-feira nos Estados Unidos), os campeões Milwaukee Bucks responderam à derrota caseira no jogo quatro com uma vitória em Boston, 107-110, com o grego Giannis Antetokounmpo em grande, a fazer um duplo-duplo de 40 pontos e 11 ressaltos, além de três assistências.

Desta vez, os 34 pontos de Jayson Tatum e o 26 de Jaylen Brown não foram suficientes para os Celtics somarem novo triunfo e a série está favorável aos Bucks, em 3-2. A única certeza é, como já antes o era, que há jogo seis e os Bucks podem selar a passagem à final de conferência.

Já na sexta-feira, hora de Portugal Continental, jogo seis das meias-finais entre Philadelphia 76ers e Miami Heat (00h00) e Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Heat e Suns levam vantagem de 3-2 e podem confirmar o apuramento para a final de conferência.

O resumo da vitória dos Bucks: