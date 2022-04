Os Atlanta Hawks e os New Orleans Pelicans seguem vivos no «play-in» da liga norte-americana de basquetebol (NBA) e vão disputar, respetivamente com os Cleveland Cavaliers e com os Los Angeles Clippers, as duas últimas vagas nos «playoffs».

Os Hawks venceram na receção aos Charlotte Hornets por 132-103, ao passo que os Pelicans superaram os Spurs por 113-103, deixando os respetivos adversários pelo caminho no «play-in» e, por isso, sem hipóteses de chegar aos «playoffs» da prova.

Na madrugada de sábado, pelas 00h30, jogam-se os dois encontros que vão definir as duas últimas vagas nos «playoffs»: Cavaliers-Hawks (o vencedor será adversário dos Miami Heat) e Clippers-Pelicans (o vencedor será adversário dos Phoenix Suns).

O resumo dos Hawks-Hornets:

O resumo dos Pelicans-Spurs: