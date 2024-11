Os Boston Celtics sofreram a terceira derrota da época na NBA na última noite, ao perderem pela margem mínima na receção aos Atlanta Hawks (116-117).

O basquetebolista português Neemias Queta começou o jogo no banco e jogou 21 minutos e um segundo, mas não conseguiu ajudar a equipa à vitória, que fugiu por pouco nos segundos finais.

Queta fez cinco ressaltos e dois desarmes de lançamento.

Jaylen Brown, dos Celtics, foi o melhor marcador do jogo, com 37 pontos. Teve nas mãos a possibilidade de vitória no último lançamento, mas falhou. Do lado dos Hawks, foi Dyson Daniels quem mais pontos fez (28).

Os Celtics ocupam o 2.º lugar da Conferência Leste, com nove vitórias e três derrotas, só atrás dos Cleveland Cavaliers, que só somam vitórias (12).