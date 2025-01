O basquetebolista português Neemias Queta ajudou os Boston Celtics a regressar às vitórias na NBA, frente aos Chicago Bulls, por 122-100, no TD Garden, em Boston, na noite de quarta-feira.

O português foi lançado pelo treinador Joe Mazzulla para os últimos 1.43 minutos de jogo. Queta esteve bem no jogo, com uma assistência, após uma excelente simulação, numa jogada em que “deitou” o adversário ao chão, contribuindo para o triplo de Payton Pritchard.

Esta está a ser a época com maior tempo de utilização para o português, depois de dois anos no Sacramento Kings e outro nos Celtics. O basquetebolista realizou o 39.º jogo da temporada e tem médias de 5,1 pontos, 3,7 ressaltos e 0,7 desarmes em 14,6 minutos de utilização por jogo.

Kristaps Porzingis foi o destaque na equipa de Boston ao marcar 34 pontos, 11 ressaltos e três assistências. Jaylen Brown fez 28 pontos, Derrick White 22 e Jayson Tatum 16.

Com a vitória, os Celtics continuam no segundo lugar da Conferência Este (33 vitórias, 15 derrotas), atrás do líder Cleveland Cavaliers (38 vitórias, nove derrotas), enquanto os Chicago Bulls estão em 10.º lugar, último de acesso ao «play-in».

Já na Califórnia, os Golden State Warriors venceram os líderes da Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder, por 116-109. Shai-Gilgeous Alexander esteve em destaque nos Thunder com 52 pontos. Jalen Williams, também do Thunder, fez 26 pontos. Do lado dos Warriors, Andrew Wiggins (27 pontos) e Stephen Curry (21) também estiveram em destaque.