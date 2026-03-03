Um dia depois de uma prestação histórica na NBA, com recorde de carreira de 27 pontos na prova, o basquetebolista português Neemias Queta descansou na vitória dos Boston Celtics por 108-81, na visita aos Milwaukee Bucks.

Ainda sem Jayson Tatum devido a lesão e Jaylen Brown devido a doença, os Celtics tiveram em Payton Pritchard o protagonista no marcador, com 25 pontos, além de nove assistências e quatro ressaltos. O rookie Hugo González também se destacou, com 18 pontos e 16 ressaltos. Do lado dos Bucks, Giannis Antetokounmpo fez igualmente um duplo-duplo, com 19 pontos e 11 ressaltos.

Na classificação, os Celtics seguem no segundo lugar da Conferência Este, com 41 vitórias e 20 derrotas, só atrás dos Detroit Pistons, que têm 45 vitórias e 14 derrotas em 59 jogos. Os Bucks estão no 11.º lugar, com 26 vitórias e 34 derrotas.

O resumo da vitória dos Celtics:

Nos outros jogos da noite, os Houston Rockets venceram na visita aos Washington Wizards por 123-118, os Denver Nuggets triunfaram na deslocação aos Utah Jazz (125-128) e os Los Angeles Clippers também venceram fora, ante os Golden State Warriors, por 114-101.