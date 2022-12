O basquetebolista português Neemias Queta estreou-se na edição 2022/23 da liga norte-americana de basquetebol (NBA) na noite de terça-feira, ao serviço dos Sacramento Kings, jogando dois minutos e 22 segundos na derrota por 123-103 na visita aos Philadelphia 76ers.

O internacional luso foi o primeiro jogador dos Kings a saltar do banco, com apenas quatro minutos minutos e 24 segundos de jogo disputados, face à segunda falta do lituano Domantas Sabonis. Pouco depois, aos 6.41 minutos, cedeu o seu lugar a Chimezie Metu, ao cometer três faltas.

Neemias fez uma falta sobre James Harden e duas sobre Joel Embiid, sendo que, pelo meio, ganhou um ressalto ofensivo, que foi também uma assistência para Harrison Barnes. Depois, o jogador português não mais foi lançado por Mike Brown, mas cumpriu os primeiros minutos pelos Sacramento Kings em 2022/23.

Queta tinha, até ao momento, esta temporada, jogado só pelos Stockton Kings, na G League.

O resumo do 76ers-Kings:

Domantas Sabonis, com 22 pontos, dez ressaltos e cinco assistências, foi o melhor dos Kings, num jogo em que o camaronês Joel Embiid, com 31 pontos, foi o melhor marcador e contribuiu decisivamente para o triunfo dos 76ers, que tiveram ainda James Harden em evidência, com 21 pontos e 15 assistências.

Entre os outros quatro jogos da noite, Jayson Tatum destacou-se no triunfo dos Boston Celtics sobre os Los Angeles Lakers, após prolongamento (118-122), com 44 pontos, nove ressaltos e seis assistências. Anthony Davis (37 pontos, 12 ressaltos, três assistências) e LeBron James (33-9-9) bem tentaram ajudar a equipa de Los Angeles, que acabou derrotada.

No duelo entre os dois últimos campeões, os Milwaukee Bucks levaram a melhor sobre os Golden State Warriors (128-111), com Giannis Antetokoumpo em evidência, com 30 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências.

Os Houston Rockets bateram os Phoenix Suns por 111-97 e os Utah Jazz venceram os New Orleans Pelicans por 121-100.

Algumas das melhores jogadas da última noite: