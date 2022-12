Os Brooklyn Nets venceram na visita aos Atlanta Hawks (107-108) e somaram, na última noite, a décima vitória seguida na liga norte-americana de basquetebol.

Kyrie Irving e Kevin Durant, com 28 e 26 pontos, respetivamente, foram os melhores marcadores do encontro, que permite aos comandados de Jacque Vaughn descolarem para a vice-liderança isolada a Este, com 23 vitórias e 12 derrotas, só atrás dos Boston Celtics (25-10).

Os Bucks, que têm um saldo de 22-12 e menos um jogo do que os Nets, perderam na visita a Chicago, após prolongamento (119-113), apesar de mais um registo assinalável de Giannis, autor de 45 pontos e 22 ressaltos, além de sete assistências.

Na última noite, destaque ainda para Zion Williamson, que brilhou com o máximo de carreira no triunfo dos Pelicans sobre os Timberwolves (119-118), ao fazer 43 pontos.

Os Sacramento Kings, com o português Neemias Queta pelo segundo jogo seguido, vingaram a derrota da noite anterior frente ao Denver Nuggets, vencendo o mesmo adversário por 127-126. Monk e De’Aaron Fox (ambos 33 pontos) e Sabonis (31) foram preponderantes para o triunfo. Jokic fez 40 dos pontos dos Nuggets e foi o melhor marcador.

Golden State Warriors, Detroit Pistons, Washington Wizards e Miami Heat também venceram.

Resultados da última noite:

Detroit Pistons-Orlando Magic, 121-101

Washington Wizards-Phoenix Suns, 127-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets, 107-108

Miami Heat-Los Angeles Lakers, 112-98

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks, 119-113 (após prolongamento)

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves, 119-118

Golden State Warriors-Utah Jazz, 112-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets, 127-126