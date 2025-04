NBA: quatro pontos de Neemias e Celtics estão nas “meias” de conferência

Os Boston Celtics garantiram, na madrugada desta quarta-feira, o apuramento para as meias-finais de conferência na liga norte-americana de basquetebol, com a vitória por 120-89 ante os Orlando Magic, fechando assim a eliminatória ao jogo cinco, com um 4-1.

O basquetebolista português Neemias Queta contribuiu para o triunfo da equipa treinada por Joe Mazzulla: em três minutos e 49 segundos de jogo, assinou quatro pontos e uma assistência.

O maior destaque do jogo foi Jayson Tatum, com 35 pontos, oito ressaltos e dez assistências. Franz Wagner destacou-se nos Magic, com 25 pontos. Acima dos 20 pontos só ficou também Jaylen Brown, nos Celtics (23).

A equipa de Boston continua a aguardar adversário nas meias-finais de conferência, já que os Detroit Pistons reduziram para 3-2 a desvantagem ante os New York Knicks, com uma vitória por 103-106. Cade Cunningham (26 pontos) e Ausar Thompson (23 pontos) foram destaques no triunfo dos Knicks.

Também nesta última noite, além dos Celtics, houve apuramento dos Indiana Pacers, com a vitória por 119-118 ante os Milwaukee Bucks, após prolongamento, depois do empate a 103. Aos Bucks, de pouco valeram os 33 pontos de Gary Trent e o triplo-duplo de Giannis Antetkounmpo (30 pontos, 20 ressaltos, 13 assistências). Tyrese Haliburton, com 26 pontos, cinco ressaltos e nove assistências, foi o maior destaque nos Pacers, que vão agora medir forças com os Cleveland Cavaliers.

A noite teve ainda triunfo dos Denver Nuggets ante os Los Angeles Lakers, por 131-115, com os Nuggets a fazerem 3-2, ficando a uma vitória do apuramento. Jamal Murray, com 43 pontos, cinco ressaltos e sete assistências, foi a figura do triunfo da equipa de Denver. Ivica Zubac, com 27 pontos, evidenciou-se do lado dos Clippers.