Os Houston Rockets venceram por 115-107, na última madrugada, na visita aos Golden State Warriors e empataram a série a 3-3, na primeira ronda dos play-off da Conferência Oeste, forçando o sétimo jogo.

No Chase Center, em São Francisco, Fred VanVleet esteve em plano de destaque, com 29 pontos (seis triplos em nove tentados), oito ressaltos e outras tantas assistências. Alperen Sengun (21 pontos, 14 ressaltos e seis assistências), Steve Adams (17 pontos e cinco ressaltos) e Amen Thompson (14 pontos e sete ressaltos) também de exibiram em bom plano no aspeto defensivo, o que ajuda a explicar o triunfo dos Rockets.

Também com 29 pontos, Stephen Curry foi o melhor pontuador dos Warriors, que ainda contaram com os 27 pontos de Jimmy Butler (nove ressaltos e oito assistências).

A «negra», no Toyota Center, no Texas, está marcada para a madrugada de segunda-feira, às 01h30. O vencedor vai defrontar os Minnesota Timberwolves, que afastaram os Los Angeles Lakers.