Os San Antonio Spurs venceram por 103-82 na receção aos Oklahoma City Thunder e empataram a série das meias-finais da NBA.

A equipa da casa dominou todo o encontro e chegou ao intervalo com uma vantagem de 12 pontos (50-38) depois de vencer os dois primeiros quartos (28-19 e 22-19).

Na segunda parte, os Spurs mantiveram o registo dominador e voltaram a vencer nos dois quartos finais (28-22 e 25-22), concluindo assim a vitória no jogo quatro da série na final da Conferência Oeste.

O destaque do jogo foi Victor Wembanyama, poste francês dos Spurs, que apontou 33 pontos e oito ressaltos. Do lado dos visitantes Shai Gilgeous-Alexander foi o melhor em campo, com um registo de 19 pontos e seis assistências.

Spurs e OKC voltam a defrontar-se na madrugada de quarta-feira (em Portugal Continental), para o jogo cinco da eliminatória.