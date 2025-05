Os Oklahoma City Thunder qualificaram-se, na noite de domingo, para a final da Conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois da vitória no jogo sete ante os Denver Nuggets, por 125-93.

A jogar fora, os Nuggets entraram bem no encontro e chegaram a estar a vencer por 11 pontos (10-21), mas, a partir daí, a defesa dos Thunder foi melhorando e forçando muitos erros à equipa contrária.

A defesa da melhor equipa da fase regular da NBA acabou mesmo por ser decisiva, forçando 22 perdas de bola aos Nuggets e conseguindo 16 roubos de bola, com destaque para a exibição do suplente Alex Caruso, cuja agressividade acabou por mudar o rumo do encontro.

Este foi o último duelo entre os dois grandes candidatos ao prémio de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, com o canadiano Shai Gilgeous-Alexandre a superiorizar-se ao sérvio Nikola Jokic. O base dos Thunder terminou o jogo com 35 pontos e três roubos de bola. Jalen Williams fez uma das melhores exibições da temporada, com 24 pontos, sete assistências e cinco ressaltos. Nos Nuggets, com Aaron Gordon limitado fisicamente, Jokic esteve menos inspirado, mas perto de mais um triplo-duplo, com 20 pontos, nove ressaltos e sete assistências, embora tenha perdido por cinco vezes a bola.

Na final de conferência, os Thunder, que tentam regressar à eliminatória decisiva da NBA 13 anos depois, vão defrontar os Minnesota Timberwolves, sexta melhor equipa da fase regular no Oeste. O primeiro jogo é na terça-feira, em Oklahoma City.