Os Golden State Warriors venceram na receção aos Dallas Mavericks por 112-87 em São Francisco e ganharam vantagem na final da conferência Oeste da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O jogo um da final de conferência começou com os Warriors a assinarem um parcial de 28-18 no primeiro período e teve em Andrew Wiggins um homem fundamental para dificultar a missão da grande figura dos Mavericks, Luka Doncic, que ajudou a formação de Dallas, ainda que na mesma em desvantagem, a levar o jogo para o intervalo com o 54-45 no marcador e totalmente em aberto.

Porém, os «Splash Brothers», Stephen Curry e Klay Thompson, emergiram sobretudo na segunda parte para os Warriors carimbarem o triunfo no jogo um da final.

No quarto período, a diferença chegou mesmo aos 30 pontos (106-76), fixando-se, por fim, nos 25.

Curry fez 21 pontos – o máximo do jogo – e destacou-se ainda com 12 ressaltos. Nota ainda para Jordan Poole que fez 19 pontos, assim como Wiggins. Thompson assinou 15 pontos.

Doncic, que acabou por ser contido pelos Warriors, marcou 20 pontos, mas só assinou seis lançamentos em 18 possíveis e três em dez quanto a triplos.

Na madrugada de sábado, em Portugal, pelas 02h00, joga-se o jogo dois da final de conferência, novamente em casa dos Warriors.

Mas a emoção prossegue já na próxima madrugada, já sexta-feira em Portugal, pelas 01h30, com o jogo dois da outra final de conferência, entre os Miami Heat e os Boston Celtics. A formação de Erik Spoelstra está em vantagem.