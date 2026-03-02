Neemias Queta brilhou vitória dos Boston Celtics ante os Philadelphia 76ers. O poste internacional português estabeleceu um novo recorde de carreira na NBA, com 27 pontos, num jogo em que fez ainda 17 ressaltos e precisou apenas de 13 minutos para atingir o duplo-duplo no encontro. Após o jogo, em declarações aos jornalistas, abordou a prestação e recordou uma importante conversa com o treinador Joe Mazzulla, além dos cânticos durante o encontro… que até o distraíram.

Pontos e posicionamento no jogo:

«Só entrando lá, só colocando o corpo na área pintada [ndr: garrafão] e muitos dos lançamentos entraram onde eu consegui chegar.»

Relembrou conversa, no verão, com o treinador Joe Mazzulla, que disse que seria o poste titular:

«Sinto que foi como se ele estivesse a depositar a confiança dele em mim e a apoiar-me em tudo. Não foi o verão mais fácil para mim e eles estiveram sempre lá para nós e a tentarem ajudar-me, dando-me o máximo de confiança possível para que eu pudesse entrar em campo e contribuir.»

Situações de “pick and roll” no jogo:

«Está muito mais fácil para mim agora. A quantidade de repetições que tenho feito com os meus colegas todos os dias… o facto de eu poder entrar em campo e ser uma ameaça para as defesas torna tudo muito mais perigoso.»

Adeptos foram cantando por Queta como MVP do jogo:

«Sim… não foi bom. Distraí-me um pouco e falhei alguns lançamentos livres. Tenho de trabalhar nisso.»

Estado de espírito em jogo:

«Acho que é desfrutar, estou feliz que tenha acontecido isto comigo. Feliz pelo desempenho e pela equipa.»

Preparação para o papel na equipa esta época:

«Foi crucial para mim, antes de ir jogar pela seleção nacional. Jogar por Portugal foi muito importante para mim no último verão [ndr: no Europeu], permitiu-me ganhar muito ritmo e confiança. Foi como uma fase de construção. Trabalhámos muito durante o verão, antes e depois da cirurgia [artroscopia no joelho esquerdo em maio], foi um verão importante para mim, para aprimorar diferentes aspetos.»

Melhorar detalhes no jogo e exigência do treinador:

«É fácil acomodar-se quando se tem uma noite destas… quando o Joe [Mazzulla] vem ter comigo e a puxar por mim, só se tende a melhorar.»

Desenvolver habilidades individuais:

«Quando as coisas dão certo e consegues capitalizar… eu só quero continuar a melhorar. Quando a oportunidade surgir, vou lá para dentro e divirto-me.»