A forte amizade que unia o basquetebolista espanhol Pau Gasol e Kobe Bryant, com quem jogou seis épocas nos LA Lakers, era mais do que conhecida.

E nem mesmo a morte da estrela norte-americana, em janeiro, abalou a ligação que ambos tinham.

Ao ponto de, no dia em que celebrou 40 anos, Pau Gasol ter decidido ir passar a data com a mulher e as filhas de Kobe, conforme partilhou Vanessa Bryant, nas redes sociais.

«Parabéns, tio Pau. Amamos-te, as meninas Bryant. Eu sei que o Kobe teria dito: ‘Feliz aniversário, Pablo. Amo-te’», escreveu a viúva de Kobe na publicação que fez acompanhar de algumas fotos de Pau Gasol com as filhas.