A lenda da NBA Shaquille O’Neal tornou-se há dias um dos donos da marca desportiva Reebok, que o patrocinou durante alguns dos anos em que brilhou no melhor campeonato de basquetebol do mundo.

Esse investimento de O’Neal fez muitas pessoas recordarem a forma como em 1998, de forma surpreendente, o antigo poste deixou a Reebok e criou a própria marca, num acordo com a cadeia Walmart.

E foi por isso que, num podcast, O’Neal revelou agora que foram as queixas de uma fã a estarem na origem da recusa de um patrocínio de 40 milhões de euros da marca norte-americana.

«Um dia, quando ia a sair do campo, uma senhora que estava a ver o jogo começou a fazer-me acusações: ‘vocês, os jogadores, são os culpados de as sapatilhas para as crianças serem tão caras’», recordou.

Conhecido também pelas ações solidárias fora de campo, O’Neal admite que aquelas palavras o fizeram pensar em tudo o que envolvia o mercado de marcas desportivas e das relações com os atletas.

«Fiquei a pensar naquilo e percebi que aquela fã tinha razão. Por isso, terminei a relação com a Reebok. Disse-lhes que achava que as coisas não estavam bem e encontrei uma forma de melhorar a situação», continuou.

A solução foi então assinar um acordo com a Walmart, que passou a representar, com a garantia de que iriam fabricar sapatilhas de preço mais baixo.

E agora O'Neal está do outro lado. Será que vai colocar em prática a ideia que defendeu há mais de 20 anos?