A noite de quarta-feira na liga norte-americana de basquetebol (NBA) trouxe muito para contar e desde logo uma das jogadas da noite, protagonizada por Eric Gordon sobre LeBron James, na vitória dos Houston Rockets, últimos classificados a Oeste, sobre os Los Angeles Lakers, após prolongamento (139-130).

Gordon simulou o movimento para fora e deixou LeBron completamente à toa e fora da jogada, a patinar, antes de um lançamento triplo com êxito.

A jogada de Gordon sobre LeBron:

No entanto, houve outras jogadas assinaláveis para ver nesta noite (vídeo abaixo), numa jornada com várias incidências.

Os Sacramento Kings, com o português Neemias Queta no banco o jogo todo, perderam com os Denver Nuggets (100-106).

Já os Phoenix Suns, líderes a Oeste, venceram os Miami Heat (90-111) e tornaram-se a primeira equipa a garantir matematicamente uma vaga nos play-off pelo título da NBA.

Além disso, o treinador Gregg Popovich viu gorado (para já) o recorde de treinador com mais vitórias na NBA, com a derrota dos San Antonio Spurs ante os Toronto Raptors (104-119). Popovich está empatado com Don Nelson, com 1.335 vitórias.