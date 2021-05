Os campeões Los Angeles Lakers regressaram aos triunfos na liga norte-americana de basquetebol (NBA) com Anthony Davis em destaque na última madrugada, na vitória por 123-110 no Staples Center.

Davis fez 42 pontos e um duplo-duplo (com 12 ressaltos) e mantém vivas as hipóteses para os Lakers garantirem uma das seis vagas diretas. A equipa comandada por Frank Vogel ocupa a sétima posição da Conferência Oeste, com menos uma vitória que os Portland Trail Blazers, que ocupam o sexto e último lugar de qualificação direta.

Faltam disputar quatro dos 72 jogos da fase regular, sendo que já há alguma definição quanto ao quadro dos play-off.

O resumo dos Lakers-Suns:

Recorde-se que, de acordo com formato desta época, apuram-se os seis primeiros classificados das conferências Oeste e Este diretamente para os play-off. Já os sétimo, oitavo, nono e décimo classificados de cada conferência vão jogar o play-in tournament, uma espécie de pré-eliminatória para apurar as outras duas vagas, de 18 a 21 de maio. Se os sétimo e oitavo classificados apenas precisam de ganhar um jogo desse play-in tournament para ir aos play-off, já os nono e décimo classificados precisam de vencer os dois encontros que realizarem.

O quadro virtual dos play-off a uma semana do fim da fase regular (contas feitas se tudo acabasse como está até hoje):