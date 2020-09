Os Boston Celtics bateram os Miami Heat, por 108-121, e reduziram a desvantagem na Final da Conferência Este para 3-2.



A formação de Boston partiu para o jogo cinco obrigada a vencer, mas não entrou bem na partida, estando a perder até ao terceiro período.



A partir daí, Jaylen Brown e Jayson Tatum encarregaram-se da tarefa e os Boston Celtics chegaram ao quarto período com 11 pontos de vantagem.



Tatum chegou aos 31 pontos -17 deles apenas no terceiro período - e dez ressaltos, enquanto Brown fez 28 pontos. No lado dos Miami Heat, Goran Dragic foi o melhor marcador, com 23 pontos.

As duas equipas defrontam-se este domingo, e a formação de Miami precisa apenas de uma vitória para avançar para final da NBA. Os Celtics estão obrigados a vencer e forçar o jogo sete.