A equipa dos Phoenix Suns é a primeira qualificada para a final de conferência na liga norte-americana de basquetebol (NBA), tendo garantido a vaga a Oeste com um triunfo por 118-125 na Ball Arena, ante os Denver Nuggets, para fechar a eliminatória com um 4-0.

Os Suns chegaram ao final do primeiro período com uma vantagem de seis pontos (22-28) e o intervalo chegou com o 55-63 no marcador a favor dos visitantes.

No terceiro período, os Nuggets conseguiram uma melhoria nos minutos iniciais e reduziram para a diferença mínima (70-71) antes de um momento decisivo a meio desse período: depois de ter feito 22 pontos e 11, o sérvio Nikola Jokic, MVP da NBA, desfalcou os Nuggets ao ser expulso após uma falta sobre Cameron Payne, que foi atingido na cara.

A partir daí, os Suns conseguiram mais conforto no encontro, embora os Nuggets nunca tenham desistido. Os visitantes cavaram uma diferença de 13 pontos no final do período (83-96) mas ainda viram a formação de Denver, impulsionada por Michael Porter Jr. e Will Barton, ficar a quatro pontos de diferença no quarto e último período (97-101). Os Suns não deixaram depois a aproximação ser maior e cavaram uma diferença final de sete pontos, à boleia de Chris Paul.

O experiente jogador de 36 anos fez 37 pontos, tendo combinado um total de 71 pontos com Devin Booker, que fez um duplo-duplo de 34 pontos e 11 ressaltos.