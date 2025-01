Os Los Angeles Clippers venceram os Lakers no primeiro dérbi de Los Angeles disputado no Intuit Dome, vencendo por 116-102, na última madrugada.

A equipa da casa brilhou com uma atuação impressionante de Ivica Zubac, que registou um duplo-duplo (21 pontos e 19 ressaltos). Além disso, destacaram-se Norman Powell (22 pontos), James Harden (21 pontos e 12 assistências) e Kawhi Leonard (19 pontos), que ofuscaram LeBron James, autor de 25 pontos e 11 assistências.

Já Shai Gilgeous Alexander foi o destaque na vitória dos Oklahoma City Thunder sobre os Brooklyn Nets por 127-101. O jogador canadense de 26 anos, somou 27 pontos e dez assistências, consolidando ainda mais a liderança da equipa na Conferência Oeste.

Em Orlando, os Denver Nuggets contaram com o 17.º triplo-duplo da temporada de Nikola Jokic para vencer os Magic (113-100). O sérvio registou 20 pontos, 14 ressaltos e 10 assistências no triunfo no Kia Center.

Os resultados da NBA na última madrugada:

Miami Heat-San Antonio Spurs, 128-107

Orlando Magic-Denver Nuggets, 100-113

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers, 123-109

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets, 127-101

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers, 116-102

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls, 113-102

Sacramento Kings-Washington Wizards, 123-100