Modalidades
Há 1h e 16min
VÍDEO: confusão na NBA chegou a troca de socos entre jogadores
Momento entre Jose Alvarado e Mark Williams no jogo entre Pelicans e Suns
Momento entre Jose Alvarado e Mark Williams no jogo entre Pelicans e Suns
O jogo entre os New Orleans Pelicans e os Phoenix Suns, na madrugada deste domingo, ficou marcado por uma grande confusão que chegou mesmo a troca de socos entre Jose Alvarado (Pelicans) e Mark Williams (Suns).
Tudo aconteceu a cerca de dois minutos do final do terceiro período, quando, sem bola, Alvarado empurrou Williams, antes de o confronto físico escalar para uma sequência de empurrões e socos entre ambos.
Vários colegas de equipa separaram os dois atletas, que acabaram excluídos.
Os Suns venceram os Pelicans por 123-114.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS