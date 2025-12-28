O jogo entre os New Orleans Pelicans e os Phoenix Suns, na madrugada deste domingo, ficou marcado por uma grande confusão que chegou mesmo a troca de socos entre Jose Alvarado (Pelicans) e Mark Williams (Suns).

Tudo aconteceu a cerca de dois minutos do final do terceiro período, quando, sem bola, Alvarado empurrou Williams, antes de o confronto físico escalar para uma sequência de empurrões e socos entre ambos.

Vários colegas de equipa separaram os dois atletas, que acabaram excluídos.

Os Suns venceram os Pelicans por 123-114.