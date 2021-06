Os Phoenix Suns entraram a vencer na final da conferência Oeste da liga-norte americana de basquetebol, ao baterem na noite deste domingo os Los Angeles Clippers por 120-114, em Phoenix.

O duelo teve Devin Booker em grande destaque do lado dos Suns. O base assinou um triplo-duplo de 40 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências, naquela que foi a sua estreia em finais de conferência na NBA.

Depois de o primeiro período ter terminado com um empate a 21 pontos, os Suns chegaram ao intervalo em vantagem por 57-54 e conseguiram cimentar-se na frente de quase todo o terceiro período. Contudo, os Clippers não deixaram fugir o rival, recuperaram e até chegaram a estar na frente por cinco pontos nesse terceiro período, que acabou… empatado a 93 pontos.

No último quarto, os Suns estiveram melhor na fase inicial e cavaram uma vantagem que chegou a ser de dez pontos (105-95) e tiveram em Devin Booker o elemento individual mais decisivo na reta final, quando os Suns chegaram a estar a dois pontos (116-114), fruto de um triplo de Terance Mann a 25 segundos do fim.

Depois deste lance e de uma pausa técnica, os Clippers defenderam mal na reposição, sofreram o 118-114 e Devin Booker, com um ressalto defensivo ganho que produziu falta ofensiva dos Clippers nos segundos finais, chegou aos 40 pontos na conta pessoal com dois lançamentos livres que estabeleceram o resultado final e uma exibição de gala do base de 24 anos.