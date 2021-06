Os Atlanta Hawks estão de regresso, seis anos depois, à final da conferência Este da liga norte-americana de basquetebol (NBA). No decisivo jogo sete, os comandados de Nate McMillan venceram os Sixers em Philadelphia (96-103) e carimbaram o triunfo por 4-3 na série.

Joel Embiid foi o melhor marcador do encontro, com um duplo-duplo de 31 pontos e 11 ressaltos, mas a prestação não chegou para os Sixers, que tiveram um adversário que soube gerir momentos decisivos e que teve em Kevin Huerter a principal referência a concretizar: 27 pontos.

Trae Young, algo apagado a nível dos pontos, apareceu na reta final com pontos fundamentais (total de 21) no último quarto, para ajudar os Hawks a carimbarem o triunfo.

O encontro acabou mesmo com a maior diferença vista no marcador, de sete pontos, só antes vista quando os Hawks, no terceiro período, estiveram a vencer por 69-76.

Na final de conferência, os Hawks defrontam os Milwaukee Bucks, que afastaram os Brooklyn Nets.

A Oeste, já na noite de domingo, o jogo um da final de conferência teve vitória dos Phoenix Suns frente aos Los Angeles Clippers.