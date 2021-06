Tudo mudou do jogo dois até ao jogo quatro e a meia-final de Conferência está ao rubro. Os Milwaukee Bucks receberam e venceram os Brooklyn Nets por 107-96 e empataram a série (2-2) na luta por uma vaga na final a Este, depois de terem estado a perder 2-0. Uma coisa é certa: há pelo menos mais dois jogos.

Giannis Antetokounmpo foi o maior destaque individual, com um duplo-duplo de 34 pontos e 12 ressaltos, importantes para os Bucks. Kevin Durant foi o melhor do lado dos Nets, com 28 pontos e 13 ressaltos no seu duplo-duplo obtido.

O jogo ficou marcado pela lesão de Kyrie Irving, que ainda fez 11 pontos antes de sair lesionado, devido a uma torção de um tornozelo, durante o segundo quarto. Irving torna-se assim dúvida para o jogo cinco.

De lembrar que os Nets também já tinham perdido James Harden no jogo um, com uma lesão numa coxa.

Na próxima terça-feira, os Nets recebem os Bucks, às 21 horas.

Na madrugada desta segunda-feira (01h00), os Phoenix Suns visitam os Denver Nuggets e, se conseguirem uma vitória na Ball Arena, garantem a primeira vaga na final de Conferência, a Oeste. De recordar que os Suns lideram a série por 3-0.