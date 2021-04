Os Utah Jazz somam e seguem na liga norte-americana de basquetebol (NBA), com vitórias consecutivas e marcas batidas ao longo da presente temporada. Esta madrugada, os líderes da conferência Oeste venceram na receção aos Orlando Magic, por 137-91.

Donovan Mitchell, com 22 pontos, foi o melhor marcador dos Utah Jazz e do encontro, no qual marcou seis dos sete lançamentos triplos tentados.

Os Jazz alcançaram mesmo um novo recorde de triplos na primeira parte, na história da NBA, com 18 lançamentos convertidos até ao intervalo, superando uma marca que os Golden State Warriors detinham até então. Mitchell, a 34 segundos do descanso, colocou os Jazz nos livros com mais uma nova marca.

Além disso, os Jazz continuam a consolidar a melhor sequência de vitórias caseiras: são já 22 os triunfos seguidos na sua casa. É, também, a nona vitória seguida na prova.

Resultados desta madrugada:

Washington Wizards-Dallas Mavericks, 87-109

Detroit Pistons-New York Knicks, 81-125

Miami Heat-Cleveland Cavaliers, 115-101

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves, 122-113

San Antonio Spurs-Indiana Pacers, 133-139 (após prolongamento)

Utah Jazz-Orlando Magic, 137-91

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder, 133-85

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks, 128-129