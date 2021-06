Os Utah Jazz, os Atlanta Hawks e os Philadelphia 76ers apuraram-se esta madrugada para as meias-finais de conferência da liga norte-americana de basquetebol (NBA), numa noite em que Luka Doncic brilhou para dar vantagem de 3-2 aos Dallas Mavericks na série com os Los Angeles Clippers.

Os Jazz são a primeira equipa a garantir o apuramento para as «meias» a Oeste, depois do triunfo por 126-110 sobre os Memphis Grizzlies, que fechou a série em 4-1: Donovan Mitchell foi o destaque, com 30 pontos e dez assistências.

A Este, Hawks e Sixers completam o quadro das meias-finais, fase em que se encontram. O outro duelo é entre os Nets e os Bucks, que já se tinham apurado. Os Hawks fecharam também a série em 4-1 contra os New York Knicks, com um triunfo fora (89-103): Trae Young destacou-se, com 36 pontos. Já os Sixers, que também fecharam a série em 4-1, bateram os Washington Wizards por 129-112. Seth Cutty foi o máximo goleador dos Sixers, com 30 pontos, mas Bradley Beal foi o destaque, com 32 pontos para os Wizards.

No outro jogo da noite, na Staples Center, em Los Angeles, os Mavericks mantiveram a tradição dos quatro primeiros jogos da eliminatória, na qual ainda não houve um triunfo caseiro. Venceram os Clippers (100-105) com uma exibição de luxo de Luka Doncic (42 pontos e 14 assistências) e estão em vantagem por 3-2, a um triunfo do apuramento.

Esta noite, já de madrugada, os Blazers recebem os Nuggets (01h00) e os Lakers recebem os Suns (03h30).

O resumo dos Sixers-Wizards:

O resumo dos Knicks-Hawks:

O resumo dos Jazz-Grizzlies: