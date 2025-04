O basquetebolista sérvio Nikola Jokic assinou um triplo-duplo histórico, com um máximo de carreira de 61 pontos, aos quais juntou dez ressaltos e dez assistências, mas não foi suficiente para os Denver Nuggets, derrotados pelos Minnesota Timberwolves (139-140).

O jogo ficou decidido apenas ao fim de dois prolongamentos, com Jokic a ser a grande figura, mas sem fazer valer a prestação histórica para o êxito da equipa.

Jokic tornou-se apenas no terceiro jogador da história da NBA a fazer um triplo-duplo de 60 pontos, juntando-se a Luka Doncic e James Harden, mas estabelecendo novo recorde de pontos. Luka Doncic tinha feito 60 pontos, 21 ressaltos e dez assistências, a 27 de dezembro de 2022, pelos Dallas Mavericks, ante os New York Knicks. Já Harden, pelos Houston Rockets, assinara 60 pontos, dez ressaltos e 11 assistências frente aos Orlando Magic, a 30 de janeiro de 2018.

O tempo regulamentar terminou com um empate a 112 pontos e o primeiro prolongamento com um 125-125 no marcador, antes de ser decidido no segundo prolongamento, com Nickeil Alexander-Walker a dar a vitória aos Timberwolves com lançamentos livres, no último segundo.

Num jogo em que alinhou 52 minutos e 38 segundos, Jokic tornou-se ainda o primeiro jogador, desde Michael Jordan, a fazer mais de 60 pontos e mais de 50 minutos num jogo. E igualou ainda o lendário Wilt Chamberlain com 31 triplos-duplos alcançados por um pivô numa mesma época. Neste capítulo, só Russell Westbrook (42 em 2016/17, 38 em 2020/21 e 34 em 2018/19), além dos 41 de Oscar Robertson em 1961/62, estão à frente na lista absoluta.

Curry também em grande

Mas a noite na NBA também teve outra grande (e habitual) figura. Stephen Curry fez 52 pontos, dez ressaltos e oito assistências, na vitória dos Golden State Warriors ante os Memphis Grizzlies (125-134).