Os New York Knicks venceram por 108-94 na visita aos Philadelphia 76ers, na madrugada deste sábado, ficando a uma vitória das meias-finais da liga norte-americana de basquetebol (NBA), o mesmo que dizer da final da conferência Este.

Depois das vitórias caseiras por 137-98 e 108-102, os Knicks triunfaram no primeiro jogo em Filadélfia, com Jalen Brunson em destaque, ao ser o melhor marcador do jogo, com 33 pontos.

O resumo do jogo

O jogo quatro da eliminatória está marcado para as 20h30 de domingo e pode confirmar o primeiro semifinalista da época na NBA.

No outro jogo da última noite, os San Antonio Spurs venceram por 115-108 na visita aos Minnesota Timberwolves, dando a volta à eliminatória, estando agora a vencer por 2-1 (tinha perdido o jogo 1 em casa por 104-102 e ganho o jogo 2 em casa por 133-95).

Victor Wembanyama, com 39 pontos, foi destacadamente o melhor marcador do jogo, decisivo para o triunfo dos Spurs. Anthony Edwards, dos Timberwolves, foi o outro jogador a fazer mais de 20 pontos, ultrapassando até os 30, ao findar o jogo com 32.

O quarto jogo, de novo em Minnesota, é na madrugada de domingo para segunda-feira, dia 11, às 00h30.

O resumo do jogo