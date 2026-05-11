VÍDEO: Knicks dominam 76ers e voltam à final da Conferência Este da NBA
Triunfo por 144-114 confirma apuramento com quatro vitórias sem resposta
Os New York Knicks garantiram, na noite domingo, com autoridade absoluta, um lugar nas finais da Conferência Este da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao baterem os Philadelphia 76ers por 144-114, fechando a série por 4-0.
Imparáveis desde que deram a volta à primeira ronda frente aos Atlanta Hawks, os Knicks somam agora sete vitórias consecutivas nos play-off e repetem a presença na final de conferência, depois terem sido derrotados no ano passado pelos Indiana Pacers. O adversário sairá do confronto entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, atualmente em 2-1 para equipa do estado do Michigan.
Miles McBride brilhou com 25 pontos (7/9 de três), bem acompanhado por Jalen Brunson (22 pontos, seis assistências) e Karl Anthony Towns (17 pontos, 10 assistências). Do lado dos 76ers, nem os 24 pontos de Joel Embiid evitaram a derrota pesada, depois de terem eliminado dos Boston Celtics, de Neemias Queta, na ronda anterior.
Com esta caminhada dominante, os Knicks voltam a sonhar com a primeira final da NBA desde 1999 e com o primeiro título desde 1973.
Um pouco mais tarde, os Minnesota Timberwolves venceram os San Antonio Spurs por 114-109 e empataram a série em 2-2, nas meias-finais da Conferência Oeste. Anthony Edwards, com 36 pontos, foi protagonista na vitória que garante que a eliminatória terá, forçosamente, no mínimo, mais dois jogos.