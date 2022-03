Os Brooklyn Nets venceram na madrugada desta quarta-feira (noite de terça-feira nos Estados Unidos) os Charlotte Hornets (121-132) na liga norte-americana de basquetebol (NBA), com Kyrie Irving em evidência, ao anotar 50 pontos.

A exibição de Irving foi fundamental para os Nets e ditou que o basquetebolista se torne, agora, um dos 22 jogadores da história da NBA com pelo menos cinco jogos com 50 pontos, de acordo com a Basketball Reference. O seu máximo de carreira, de 57 pontos, ainda ao serviço dos Cavaliers em 2015 num jogo contra os Spurs, ficou perto.

Além disso, e de acordo com as estatísticas da NBA, Irving é o primeiro basquetebolista da competição a ter mais do que um jogo com 50 ou mais pontos em que tenha lançado com êxito pelo menos 75 por cento dos lançamentos de campo e ainda pelo menos 75 por cento dos seus lançamentos triplos.

A noite de Kyrie Irving:

Nos outros jogos da noite, destaque para Darius Garland, que fez 41 pontos e 13 assistências, além de cinco ressaltos, na vitória dos Cavaliers sobre os Pacers (124-127).

Nota ainda para Giannis Antetokounmpo, autor de 39 pontos no triunfo dos campeões Bucks.

As melhores jogadas da noite: