Depois de garantir a última vaga nos play-off ao vencer os Memphis Grizzlies, os Portland Trail Blazers entraram com tudo nos play-off e venceram os Los Angeles Lakers no jogo um, por 100-93, no derradeiro jogo da noite de terça-feira, já madrugada em Portugal.

Apesar do registo histórico de LeBron James, que assinou um triplo-duplo, Damian Lillard e companhia superaram os comandados de Frank Vogel em Orlando e abriram vantagem.

O armador de Portland foi o melhor marcador do jogo, assinando 34 pontos, além de cinco ressaltos e outras tantas assistências.

LeBron fez 23 pontos, 17 ressaltos e 16 assistências e ultrapassou Kobe Bryant como o terceiro basquetebolista com mais triplos-duplos pelo clube - agora 22 - atrás de Magic Johnson (138) e Elgin Baylor (24). Anthony Davis, com 28 pontos, 11 ressaltos e uma assistência, também esteve em evidência nos Lakers, mas de forma insuficiente para vencer.

Na terça-feira, Orlando Magic, Miami Heat e Houston Rockets também ganharam vantagem no jogo um do play-off.

Séries do play-off, após o jogo 1:

CONFERÊNCIA OESTE:

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers, 0-1 (93-100)

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder, 1-0 (123-108)

Denver Nuggers-Utah Jazz, 1-0 (135-125, ap)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, 1-0 (118-110)

CONFERÊNCIA ESTE:

Milwaukee Bucks-Orlando Magic, 0-1 (110-122)

Indiana Pacers-Miami Heat, 0-1 (101-113)

Boston Celtics-Philadelphia 76ers, 1-0 (109-101)

Toronto Raptors-Brooklyn Nets, 1-0 (134-110)

Esta quarta-feira, arranca o jogo 2, com os Raptors-Nets (18h30), Nuggets-Jazz (21h00), Celtics-76ers (23h30) e, ao início da madrugada, os Clippers-Mavericks (02h00).