O basquetebolista LeBron James tornou-se o mais velho de sempre na liga norte-americana de basquetebol a registar um triplo-duplo, com 41 anos e 45 dias, na vitória da última noite dos Los Angeles Lakers frente aos Dallas Mavericks, por 124-104.

LeBron foi o melhor marcador do jogo, com 28 pontos, tendo-lhes juntado dez ressaltos e 12 assistências, em 35 minutos e 21 segundos de jogo.

Com este registo, LeBron supera Karl Malone, autor de um triplo-duplo com 40 anos e 127 dias, em 2003, pelos San Antonio Spurs.

Esta marca de LeBron surge antes da paragem para o All-Star Game da NBA, que acontece este fim de semana, no domingo, dia 15.

Nos outros jogos da noite, os Portland Trail Blazers venceram na visita aos Utah Jazz por 135-119 e os Milwaukee Bucks triunfaram na visita aos Oklahoma City Thunder, por 110-93.

O triplo-duplo histórico de LeBron James: