Que noite de Neemias Queta na NBA! O poste português Neemias Queta brilhou na vitória dos Boston Celtics ante os Philadelphia 76ers (114-98), com um novo máximo de carreira na liga norte-americana de basquetebol, ao estabelecer um novo recorde de carreira com 27 pontos, além de ter feito 17 ressaltos, num jogo em que precisou apenas de 13 minutos para atingir o duplo-duplo.

Neemias Queta marcou 16 pontos na primeira parte, um novo máximo em qualquer metade de um jogo, tendo-se destacado também na reta final do jogo: com 5.12 minutos para jogar, igualou, com um lance livre, o seu anterior máximo de 19 pontos.

Queta acabaria por bater esse registo a 2.56 minutos do fim, passando-o para 21 pontos, numa jogada de insistência debaixo da tabela. Depois, o internacional português fez mais seis pontos, em dois lances livres e dois lançamentos de campo - incluindo um “afundanço”.

O poste luso, que esteve em campo 27.17 minutos, acertou 71,4 por cento dos lançamentos de campo (10 em 14) e 70 por cento dos lances livres (sete em 10), num embate em que ganho dez dos 17 ressaltos na tabela ofensiva e somou ainda três desarmes de lançamento, duas assistências e um roubo de bola.

Anteriormente, Neemias tinha como melhores pontuações dois registos de 19 pontos, um a 14 de abril de 2024 (132-122 aos Wizards) e outro a 29 de novembro de 2025 (115-119 com os Wolves). Nos ressaltos, o seu recorde está nos 20.

O jogador português foi o melhor marcador dos Celtics em igualdade com Jaylen Brown, além do melhor quanto aos ressaltos no jogo. Em pontos, o embate teve como líder Tyrese Maxey, base dos Sixers, que acabou com 33 pontos.

Os Celtics somaram o 40.º triunfo, em 60 jogos e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (45 triunfos e 14 desaires). A equipa de Boston volta a jogar esta noite, no reduto dos Milwaukee Bucks.

«O Neemias foi dominante e fez o melhor jogo da carreira, pelo menos dos que eu vi. Está a melhorar», afirmou Jalen Brown, no final do jogo, reconhecendo a importância do português.