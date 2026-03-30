O basquetebolista português Neemias Queta fez 17 pontos na vitória dos Boston Celtics na visita aos Charlotte Hornets, por 114-99, na noite de domingo, em mais uma jornada da fase regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste luso, internacional por Portugal, concretizou oito de 13 lançamentos de campo (falhou o único triplo tentado) e um de dois lances livres, num jogo em que foi titular pela 69.ª vez em 70 jogos disputados em 2025/26.

Neemias Queta, que jogou 28:45 minutos em Charlotte, somou ainda oito ressaltos (três deles ofensivos), uma assistência, um desarme de lançamento e um roubo de bola, não tendo qualquer "turnover".

Queta já tinha conseguido 17 pontos nesta época em quatro outros jogos, fazendo-o pela quinta vez. É o seu quarto melhor registo de pontos em jogos desta temporada na fase regular: os seus três melhores registos foram de 27, 24 e 19 pontos.

Dos Celtics, só Jayson Tatum e Payton Pritchard, com 32 e 28 pontos, respetivamente, fizeram mais pontos do que Queta. Nos Hornets, destaque para os 19 pontos de LaMelo Ball.

Os Celtics têm 50 vitórias em 74 jogos disputados e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (54 vitórias e 20 derrotas). Já os Hornets estão no 10.º lugar, com 39 vitórias e 36 derrotas.

A equipa de Boston volta a jogar na noite desta segunda-feira, visitando os Atlanta Hawks (00h30 de terça-feira em Lisboa).

Os momentos de Neemias Queta no jogo: