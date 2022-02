Os Sacramento Kings, com o português Neemias Queta no banco, perderam na madrugada desta quarta-feira ante os Minnesota Timberwolves, por 114-134, em Sacramento, em mais um jogo da fase regular da liga norte-americana de basquetebol.

Num encontro em que De’Aaron Fox até se evidenciou nos Kings ao ser o melhor marcador do encontro com 29 pontos, Queta foi o único dos 11 jogadores escalados na equipa de Sacramento a não ter minutos. Karl-Anthony Towns, com 25 pontos, foi o melhor ao nível de pontos para os Timberwolves, que estão no sétimo lugar da conferência Oeste – posto de acesso ao play-in – mas com crescentes aspirações a um dos seis primeiros lugares, de acesso direto aos play-off, dada a recente sequência positiva e moralizadora de cinco vitórias seguidas.

Melhores momentos dos Kings-Timberwolves:

Num dos encontros de cartaz da noite, a colocar em duelo os campeões dos últimos dois anos, os Milwaukee Bucks venceram os Lakers em Los Angeles, por 116-131, com Giannis Antetokounmpo em destaque e quase com um triplo-duplo assinalável (ficou a apenas duas assistências): o grego fez 44 pontos, 14 ressaltos e oito assistências.

Já os Nets, desfalcados de Kevin Durant, James Harden, Joe Harris, Lamarcus Aldridge ou Paul Millsap, continuam em crise: nona derrota consecutiva na NBA, esta ante os Celtics e com contornos quase épicos pelo que se viu no primeiro período. A diferença final foi de 35 pontos (91-126), em boa parte motivada por uns minutos iniciais que chegaram a ter um… 2-28 a favor da equipa de Boston.

Melhores momentos do Nets-Celtics:

A noite teve ainda triunfo dos líderes do Oeste, os Phoenix Suns, que bateram os Sixers (109-114) para a 14.ª vitória nos últimos 15 jogos. Devin Booker superou Joel Embiid e fez 35 pontos que ajudaram a equipa de Phoenix a vencer. O camaronês dos de Philadelphia fez um duplo-duplo de 34 pontos e 12 ressaltos, mas não chegou.

Melhores momentos do Sixers-Suns: