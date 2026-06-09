VÍDEO: Spurs vencem em Nova Iorque e reacendem finais da NBA
Victor Wembanyama foi o destaque da formação do Texas na vitória frente aos Knicks
Victor Wembanyama foi o destaque da formação do Texas na vitória frente aos Knicks
Depois de roubarem a vantagem caseira, vencendo os dois primeiros jogos das finais da NBA, os New York Knicks receberam os San Antonio Spurs para o terceiro jogo. Com Victor Wembanyama em destaque, a equipa do Texas conseguiu vencer (115-111), reacendendo as finais.
Após uma grande entrada no jogo, os Spurs mostraram que queriam dar uma resposta e já venciam 33-22 ao final do primeiro quarto. Porém, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, a equipa da casa conseguiu uma run positiva e foi para o intervalo a vencer por 64-57.
Uma segunda parte superior da equipa do Texas permitiu o primeiro triunfo aos forasteiros, que vencerem por quatro pontos (115-111).
Do lado da equipa da casa, o mais inconformado foi Jalen Brunson com 32 pontos, cinco assistências e cinco ressaltos. Anunoby, com 28 pontos e cinco ressaltos, foi também uma ajuda importante.
Pelos San Antonio Spurs, destaque para Victor Wembanyama, que continua a surpreender. Foram 32 pontos, oito ressaltos, seis assistências, dois roubos de bola e três desarmes de lançamento para o gigante francês. Castle, com 23 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências foi também figura na partida.
Com este triunfo (115-111), os Spurs vencem o primeiro jogo da final e perfazem um total de 2-1 (à melhor de sete). O próximo jogo será na madrugada de dia 11 de junho, novamente em Nova Iorque. Até então, nenhuma equipa venceu em casa nesta série.