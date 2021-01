No regresso de Kevin Durant à ação após três jogos de ausência, os Brooklyn Nets sofreram a segunda derrota seguida na liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao perderem por 116-129 com os Oklahoma City Thunder.

No Barclays Center, a equipa de Brooklyn não se fez valer do duplo-duplo de Durant - 36 pontos e 11 assistências, o máximo individual no jogo – e leva agora cinco vitórias e seis derrotas na fase regular. Gilgeous-Alexander (31-6-7), Hamidou Diallo (25-3-4) e Al Horford (22-6-3) foram os homens em maior evidência nos OKC.

Num dos outros sete jogos da noite de domingo, Zach LaVine destacou-se com 45 pontos, sete ressaltos e sete assistências, mas os Chicago Bulls perderam por 130-127 no Staples Center, contra os Los Angeles Clippers, que tiveram Kawhi Leonard como melhor marcador (35 pontos).

Uma noite em que os campeões Lakers venceram os Rockets e que também teve vitória dos Golden State Warriors sobre os Toronto Raptors, num final emocionante. Stephen Curry e companhia tinham 15 pontos de vantagem à entrada para o quarto período (87-72), chegaram a ser ultrapassados (97-101), mas garantiram o triunfo com dois lançamentos livres a quatro segundos do fim.

O jogo entre Boston Celtics e Miami Heat foi adiado, devido ao protocolo sanitário da NBA para a covid-19, uma vez que os Heat não tinham o mínimo de oito jogadores exigidos para ir a jogo.

Resultados da última noite:

Detroit Pistons-Utah Jazz, 86-96

Los Angeles Clippers-Chicago Bulls, 130-127

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder, 116-129

New York Knicks-Denver Nuggets, 89-114

Houston Rockets-Los Angeles Lakers, 102-120

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs, 96-88

Golden State Warriors-Toronto Raptors, 106-105

O resumo dos Nets-Thunder:

O resumo dos Warriors-Raptors: