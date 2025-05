Os Minnesota Timberwolves venceram os Oklahoma City Thunder por 143-101, na madrugada deste domingo, somando a primeira vitória na final da conferência Oeste da NBA.

O primeiro período foi determinante para o desenrolar do jogo, com os Timberwolves a fazerem um parcial favorável de 34-14. Depois de terem estado a perder por 4-2 logo a abrir o jogo, nunca mais perderam o comando do marcador.

Seguiram-se parciais de 38-27, 35-29 e 36-31 para fechar o confortável triunfo, que permite aos Timberwolves reduzir a desvantagem na final, para 2-1 em jogos.

Anthoony Edwards, com 30 pontos, além de nove ressaltos e seis assistências, foi o destaque do jogo. Julius Randle (24-4-3) e Terrence Shannon Jr (15-2-1) foram quem mais marcou no jogo, a seguir a Edwards. Do lado dos Thunder, os melhores foram Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell, ambos com 14 pontos cada.