Está feita história.

Neemias Queta estreou-se, finalmente, na NBA, tornando-se assim o primeiro português a disputar a prova.

Com seis colegas infetados com covid-19, o jogador luso teve a oportunidade de jogar 7.44 minutos no desaire caseiro dos Sacramento Kings com os Memphis Grizzlies (105-124).

Neemias estreou-se com cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento. Tentou pontuar em quatro ocasiões - três delas foram "tapinhas" -, mas não conseguiu concretizar.