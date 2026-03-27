Neemias Queta é opção para o treinador dos Boston Celtics Joe Mazzulla. Segundo anunciou o clube nas redes sociais, o basquetebolista português está disponível para o próximo desafio.

Os Celtics têm duelo marcado com os Atlanta Hawks para a noite desta sexta-feira, a contar para a Conferência Leste da NBA. Na quinta-feira, os Celtics disseram que Queta estava em condição física «questionável» devido a uma entorse no polegar direito.

Um dia depois, a formação anunciou também que Derrick White está disponível, com Jaylen Brown (tendinite no tendão de Aquiles esquerdo) e Nikola Vucevic (fratura no dedo anelar direito) de fora por lesão.

Neemias Queta, de 26 anos, tem batido recordes pessoais esta temporada. Já participou em 68 jogos, com uma média de 9,9 pontos por jogo.