Neemias Queta considerado apto pelos Celtics para defrontar Hawks
Basquetebolista português esteve em dúvida para o confronto
Basquetebolista português esteve em dúvida para o confronto
Neemias Queta é opção para o treinador dos Boston Celtics Joe Mazzulla. Segundo anunciou o clube nas redes sociais, o basquetebolista português está disponível para o próximo desafio.
Os Celtics têm duelo marcado com os Atlanta Hawks para a noite desta sexta-feira, a contar para a Conferência Leste da NBA. Na quinta-feira, os Celtics disseram que Queta estava em condição física «questionável» devido a uma entorse no polegar direito.
Um dia depois, a formação anunciou também que Derrick White está disponível, com Jaylen Brown (tendinite no tendão de Aquiles esquerdo) e Nikola Vucevic (fratura no dedo anelar direito) de fora por lesão.
Neemias Queta, de 26 anos, tem batido recordes pessoais esta temporada. Já participou em 68 jogos, com uma média de 9,9 pontos por jogo.
Injury Report for tomorrow vs. ATL:— Boston Celtics (@celtics) March 26, 2026
Jaylen Brown - Left Calf Tightness - QUESTIONABLE
Neemias Queta - Right Thumb Sprain - QUESTIONABLE
Nikola Vucevic - Right Ring Finger Fracture - OUT
Derrick White - Right Knee Contusion - QUESTIONABLE