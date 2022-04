O basquetebol português fez história em 2021/2022, com o primeiro luso a jogar na liga norte-americana (NBA). Neemias Queta cumpriu o sonho pelos Sacramento Kings, ainda que a época de rookie tenha sido difícil, com escassa utilização numa equipa que acabou por falhar a presença nos play-offs.

Tapado pela concorrência para a posição de poste, Queta, o quinto da hierarquia, raramente foi opção para o treinador Alvin Gentry, sendo fundamentalmente utilizado em jogos em que a equipa teve muitas baixas, por covid-19 ou lesões, ou em finais de encontros resolvidos. Tapado por Richaun Holmes, Damian Jones e Alex Len durante toda a época e ainda por Tristan Thompson até ao início de fevereiro e Domantas Sabonis, depois, Queta apenas participou em 15 dos 82 jogos da época regular. Fez um total de 119.34 minutos.

Em média, o poste luso, de 2,13 metros, cumpriu oito minutos por encontro, mas só esteve mais de uma dezena de minutos em campo em cinco jogos, quatro deles na parte final da temporada, com os Kings há muito arredados da luta pelos play-offs.

«Ano em constante crescimento. A adversidade leva-te aonde tu queres chegar», escreveu o jogador luso, através das redes sociais, horas depois de concluída a fase regular da NBA.

Em termos coletivos, os Kings voltaram a falhar os play-offs, o que acontece pela 16.ª época consecutiva – estiveram a última vez em 2005/06 -, ao ficarem no 12.º posto da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 52 derrotas, imediatamente atrás dos dececionantes Los Angeles Lakers, de LeBron James.

Apesar de todas as dificuldades, o gigante luso fez história, desde logo a 17 de dezembro de 2021, quando foi utilizado no reduto dos Memphis Grizzlies, num desaire por 124-105. Aí tornou-se o primeiro português a atuar na NBA. Depois de duas passagens episódicas pelo campo nos seus dois jogos seguintes, voltou a fazer história ao seu quarto encontro, a 10 de janeiro, ao jogar 24.05 minutos na receção aos Cleveland Cavaliers, num embate amargo em termos coletivos, com um desaire tangencial (108-109). Individualmente, Neemias Queta esteve em excelente plano, ao conseguir 11 pontos, os seus primeiros na NBA.

A verdade é que este foi um jogo de exceção e Queta não conseguiu repetir ou superar esses números num outro encontro, apesar de, dois dias depois, ter alinhado finalmente numa vitória dos Kings, na receção aos Lakers, ainda que só tenha jogado 48 segundos.

Nos dois meses seguintes, também pouco foi utilizado, merecendo apenas realce os 8.15 minutos que disputou no reduto dos Boston Celtics, onde somou seis pontos.

Com a época regular a terminar, Neemias Queta teve a sua fase mais ativa, com quatro jogos com mais de dez minutos de utilização, nos quais acrescentou em todos pontos e ressaltos.

Em paralelo com a utilização pelos Sacramento Kings, o poste luso foi também atuando na G-League, liga de desenvolvimento, face ao contrato de duas vias. Pelos Stockton Kings, que também falharam os play-offs, conseguiu médias de 16,4 pontos e 7,9 ressaltos, em 14 jogos.